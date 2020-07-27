День Екатеринбурга пройдет в онлайн-формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Большинство мероприятий Дня города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщается в понедельник на официальном портале управления культуры города.

"Нынешняя ситуация не позволяет нам проводить массовые мероприятия, День города традиционно посещает от 600 тыс. до 1 млн человек, праздник включает в себя около 40 мероприятий, которые проводятся с начала до середины августа. Как бы ни было грустно нам и нашим партнерам, большинство мероприятий придется отменить", - цитируют в сообщении начальника управления Илью Маркова. Уточняется, что празднование Дня города все же состоится, но пройдет в онлайн-формате.

Так, 14 августа состоится онлайн-радиомарафон. Кроме того, в числе онлайн-проектов Дня города - проект "Семья Екатеринбурга", виртуальная городская прогулка, онлайн-концерт на одной из мультимедийных площадок города. "В радиомарафоне примут участие все радиостанции города, которые объединятся в стремлении поздравить горожан с праздником, в рамках проекта "Семья Екатеринбурга" организаторы проведут несколько онлайн-конкурсов и 15 августа объявят, кто будет обладать статусом лучшей семьи города. Что же касается салюта, то окончательное решение глава Екатеринбурга пока не принял", - пояснили в управлении.

Большинство партнеров организации праздника поддерживают эту инициативу, подчеркивается в сообщении. В результате вместо запланированных 25 млн рублей на День города будет потрачено около 2,5-3 млн: большая часть пойдет на призы в онлайн-конкурсах и на бюджет проекта "Мисс Екатеринбург". Сэкономленные средства пойдут на поддержку екатеринбургского зоопарка и на компенсацию выпадающих доходов учреждений культуры Екатеринбурга, надеется Марков. "Учреждения культуры нашего города в целом по сфере зарабатывают около 40% своего бюджета, и этот источник исчез в марте, поэтому нам приятно, что руководство города поддержало нас с предложением компенсировать выпадающие доходы", - сказал он.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 июля сообщил, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возможность возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

В Свердловской области зафиксировано 19 725 случаев коронавируса. Из них 14 502 человека уже выздоровели, 240 умерли. Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 на аппаратах ИВЛ.