Синоптики прогнозируют дожди и похолодание на Урале в начале недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Похолодание в ночные часы ожидается в регионах Уральского федерального округа до 30 июля. В ряде регионов пройдут дожди, грозы, возможны сильные порывы ветра, сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по региону.

"С прохождением холодного фронта днем и до конца суток 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 25 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В региональном гидрометцентре уточнили, что в Челябинской области похолодало, ночные температуры опустились до 8-10 градусов тепла. На 27 июля объявлено штормовое предупреждение.

В Курганской области, по данным МЧС, в понедельник днем прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура воздуха - плюс 20-25 градусов. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в следующие три дня в области будет 20-26 градусов тепла, во вторник и среду прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, а в четверг ожидается облачная погода, кратковременный дождь в большинстве районов.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, а в четверг, 30 июля, возможны сильные дожди. Температура воздуха ночью в низинах опустится до четырех градусов тепла, возможны порывы ветра до 14 м/с во вторник, 28 июля.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью температура в регионе опустится до шести градусов тепла в четверг, местами возможны дожди, во вторник и среду ожидаются грозы. В Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха ночью также достигнет шести градусов тепла. Со вторника по четверг в регионе ожидаются кратковременные дожди, днем возможны порывы ветра до 14 м/с.

В Ямало-Ненецком автономном округе ночью температура воздуха опустится до четырех градусов тепла, но к четвергу немного поднимется - до 7-12 градусов выше нуля, днем температура воздуха в этот день может достигнуть плюс 25 градусов. До четверга в регионе ожидаются дожди.