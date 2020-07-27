На энергоблоке № 3 Белоярской АЭС завершили ключевой этап модернизации ИВС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ключевой этап модернизации информационно-вычислительной системы энергоблока № 3 на Белоярской АЭС завершен. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"На энергоблоке № 3 Белоярской АЭС с реактором БН-600 в короткие сроки реализован ключевой этап модернизации системы ввода измерительных сигналов в информационно-вычислительную систему (ИВС). ИВС обеспечивает информацией о состоянии оборудования и процессов оперативный и инженерно-технический персонал энергоблока. В период с апреля до июля 2020 года, несмотря на затруднения, связанные с противоэпидемическим режимом, выполнены монтаж и наладка оборудования, разработаны программы сбора и обработки новых измерительных трактов и произведен сбор данных с более чем 4,5 тыс. аналоговых и дискретных измерительных каналов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новая система представлена государственному центру испытаний средств измерений УНИИМ - филиал "ВНИИМ им. Менделеева". Результатом станет выдача свидетельства об утверждении типа средств измерений и методики проверки.

"Модернизация позволит продлить срок эксплуатации ИВС энергоблока № 3 на неограниченное время, что имеет особое значение в связи с подготовкой к дальнейшему продлению срока эксплуатации этого энергоблока на период до 2040 года", - приводит пресс-служба слова заместителя главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Белоярской АЭС Петра Говорова.

Модернизация системы ввода сигналов ИВС проведена в рамках принятого Россией курса на импортозамещение, уточнили в компании. Ранее на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС действовала подобная система немецкого производства, однако ее решено было заменить на отечественную систему.

Белоярская АЭС начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.