Спасатели завершили работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Группировка МЧС России, задействованная в ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах в Свердловской области, завершила работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка в понедельник.

"В течение семи дней спасатели оказывали помощь властям города в ликвидации последствий дождевого паводка, разбирали завалы, производили откачку воды из подвалов и дворов, освобождали территории от мусора, поврежденных строений и деревьев, оказывали адресную помощь населению. Общими усилиями участников ликвидации последствий ЧС из зоны подтопления было вывезено 4 тыс. кубических метров мусора, откачано 400 тыс. кубометров воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что режим ЧС в городе Нижние Серги сохраняется до полного завершения всех аварийно-восстановительных работ. "Силами коммунальных служб, организаций и ведомств работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются", - пояснили там.

В ликвидации последствий ЧС были задействованы 436 человек, 68 единиц техники, в том числе 178 человек, 30 единиц техники и две беспилотные авиационные системы от МЧС России.

В результате паводка в Нижних Сергах были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. По поручению президента РФ на месте работал глава МЧС Евгений Зиничев.