Дым от природных пожаров в Югре дошел до Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Жители Челябинской области публикуют в социальных сетях фотографии дымки, которая накрыла населенные пункты региона. Заместитель областного министра экологии Виталий Безруков сообщил во вторник ТАСС, что причиной дымки стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

"Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами Уральского федерального округа стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. У нас в Челябинске данная ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями, которые действуют в городе, и выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. В настоящее время Министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух", - отметил Безруков.

В пресс-службе областного Минэкологии добавили, что в понедельник и во вторник аналогичная дымка наблюдается в Свердловской и Тюменской областях.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-28 июля в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (ветер неблагоприятных направлений, инверсия).