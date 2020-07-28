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Пандемия коронавируса нового типа

Зампредседателя челябинского Заксобрания госпитализировали с коронавирусом

Константин Захаров накануне отвозил мать на машине из Челябинской области в Москву, сейчас он проходит лечение в одной из московских больниц

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"У мамы двусторонняя пневмония, 30% поражения легких с высокой вероятностью коронавирусной инфекции. <…> И вот накануне недомогание почувствовал и я: температура, сухой кашель, далее - "скорая", анализы и диагноз: COVID-19. Маму врачи поставили на ноги за 10 дней, а я теперь лежу в ковидном госпитале с 25% поражением легких", - написал Захаров.

По его словам, накануне он отвозил мать на машине из Челябинской области в Москву. Лечение проходит в одной из московских больниц.

На утро 28 июля в Челябинской области подтверждены 11 418 случаев заражения коронавирусом (плюс 127 новых). Продолжают лечение 3 752 человека, выздоровел 7 381 пациент.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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