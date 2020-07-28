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Пандемия коронавируса нового типа

На Ямале разрешили работу фитнес-центров и выезд спортсменов на соревнования

При этом загрузка спортивных объектов не должна превышать 25% пропускной способности
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Работа фитнес-центров Ямало-Ненецкого автономного округа, а также выезд спортсменов на соревнования за пределы региона, запрет на которые действовал в связи с пандемией коронавируса, возобновляются с 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"С 28 июля на Ямале частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности от 16 марта 2020 года. Ограничения снимаются в рамках первого этапа. Ко второму округ перейдет, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - говорится в сообщении.

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Согласно изменениям, члены спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, а также кандидаты в сборные смогут организованно выезжать на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы округа на основании вызова министерства спорта России. Кроме того, уточнили в ведомстве, разрешается работа фитнес-центров, тренажерных залов, но с запретом на посещение этих объектов несовершеннолетними.

В пресс-службе добавили, что загрузка объектов не должна превышать 25% пропускной способности. При этом одновременно в помещении может находиться не более 20 человек, включая всех инструкторов и занимающихся.

По данным оперативного штаба ЯНАО, всего в регионе зафиксировано 10 537 случаев заражения коронавирусом. За все время 6 248 человек выздоровели, 73 умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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