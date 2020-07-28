На Ямале разрешили работу фитнес-центров и выезд спортсменов на соревнования

ТАСС, 28 июля. Работа фитнес-центров Ямало-Ненецкого автономного округа, а также выезд спортсменов на соревнования за пределы региона, запрет на которые действовал в связи с пандемией коронавируса, возобновляются с 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник.

"С 28 июля на Ямале частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности от 16 марта 2020 года. Ограничения снимаются в рамках первого этапа. Ко второму округ перейдет, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - говорится в сообщении.