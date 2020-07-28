В трех городских округах Свердловской области объявили режим ЧС из-за пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в трех городских округах Свердловской области - Ивдельском, Пелымском и Гарьинском - из-за лесных пожаров. Об этом в уральском региональном центре ТАСС сообщил во вторник исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Щуплецов.

"У нас аномально жаркое лето и аномально много сухих гроз, которые мы редко очень встречаем в таком количестве. Самый большой удар пришелся по территории севера нашей области, там сейчас основное количество пожаров - 3,7 тыс. га горит - Серов, Гари, Сосьва, Пелым, по остальной [территории] области порядка 200 га. Ситуация напряженная, сложная. <...> Режим ЧС введен в Ивдельском, Пелымском и через два часа будет введен в Гаринском [городских] округах", - сказал он.

Щуплецов отметил, что на севере области потенциально существует угроза распространения огня на населенные пункты. "Мы силами, которые у нас есть, сдерживаем огонь. Активного горения нет", - добавил он.

Более 600 человек и около 130 единиц техники задействованы сейчас на тушении лесных пожаров в Свердловской области. Зоны горения расположены в труднодоступных районах, где часто не может пройти никакая техника, кроме авиационной, сказал Щуплецов. Ситуацию также осложняет сильный ветер. "Средний прирост у нас по области на сегодняшний день составляет порядка 12 пожаров в день", - сообщил он.