Доходы бюджета Тюменской области за I полугодие снизились более чем на 25 млрд рублей

ТАСС, 28 июля. Доходы бюджета Тюменской области за первое полугодие 2020 года снизились на 25,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Моор в прямом эфире портала 72.ru в Instagram.

"Сравнивая полгода 2020 года с половиной 2019 года, мы недополучили 25,5 млрд рублей. У нас по итогу первого полугодия 2019 года доходы консолидированного бюджета Тюменской области составляли 120 млрд руб., а в этом году - 95 млрд руб., 21% от 2019 года снижение. Причем ключевое снижение показали налоги на прибыль, они у нас вообще основные", - сказал он.

Моор отметил, что налоги на прибыль составляют порядка 70% дохода бюджета, а они снизились на 21,6% по итогам полугодия. Подоходный налог, по его словам, за первое полугодие снизился на 8%. Также на снижение доходов повлиял пакет льгот, предоставленный малому бизнесу. На 2020 г. расходы на такие льготы составляют 3 млрд рублей.

"Суммы значительные. Мы и сами для себя рисуем прогноз на 2020 год. Дело здесь, конечно, очень сложное, прогнозировать ситуацию, <...> если <...> будет какое-то осложнение пандемии в мире и вновь начнутся ограничения, то, безусловно, это приведет опять к снижению спроса на нефть, снижению цены, и тогда будет сложно прогнозировать, ситуация будет достаточно тяжелая. Если она останется такой, как она сейчас, и цена на ресурс стабилизируется на действующих ценах, то мы немножко потери отыграем, но все равно не выйдем на запланированные параметры 2020 года", - отметил Моор.

Дефицит бюджета Тюменской области в 2020 году из-за социальных расходов составит почти 59 млрд рублей. Предполагаемые доходы составляют более 162,6 млрд рублей, расходы - более 221,5 млрд рублей.