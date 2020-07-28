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Инвестиционный бюджет Свердловской железной дороги в 2020 году вырос более чем на 20%

В компании уточнили, что наибольший объем вложений запланировали в крупные инфраструктурные проекты и обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Инвестиционный бюджет Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2020 году составит 34,2 млрд руб., что на 20,4% больше предыдущего года. Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие СвЖД за 6 месяцев этого года составили 10,8 млрд руб., сообщили во вторник в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД.

"Более 10,8 млрд рублей направило ОАО "РЖД" на развитие Свердловской железной дороги в 1 полугодии. В целом инвестиционный бюджет компании в границах магистрали в 2020 году составит 34,2 млрд рублей, с ростом к 2019 году на 20,4%", - говорится в сообщении.

Наибольший объем вложений, уточняют в отделе по работе со СМИ, запланирован в крупные инфраструктурные проекты и обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта.

Так, в связи с ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле реализуется комплексная программа развития инфраструктуры направления Соликамск-Пермь. В 2020 году на узле планируется перевезти до 30,9 млн тонн грузов - на развитие грузообразующего направления Соликамск-Пермь выделено 1,5 млрд руб. Более полумиллиона рублей выделяется на развитие пермского узла со строительством мостового перехода через Каму.

В отделе добавили, что на проектно-изыскательские работы по усилению инфраструктуры СвЖД по проекту создания "Северного железнодорожного широтного хода" будет направлено порядка 250 млн рублей. Также заканчивается строительство вторых путей и разъездов на участке Сургут-Коротчаево и строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино-Баженово Транссибирской железнодорожной магистрали. На эти цели выдяляется 0,7 млрд и 0,17 млрд руб. соответственно. Дополнительно ведется работа для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла.

СвЖД соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на 1,5 тыс. км и в северном направлении пересекает Полярный круг. Дорога по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек. Ежесуточно по СвЖД курсирует 1,2 тыс. грузовых, 335 пригородных, более 70 пассажирских поездов.

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