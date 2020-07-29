Площадь лесных пожаров в Югре с начала пожароопасного сезона превысила 40 тыс. га

ТАСС, 29 июля. Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) превысила 40 тыс. га, сообщил в среду департамент недропользования и природных ресурсов региона.

"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 339 лесных пожаров общей площадью 40 371,09 га (лесная площадь - 40 226,76 га). Действуют 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 11 386,4 га, из них локализовано 4 лесных пожара Березовского, Октябрьского и Самаровского лесничеств площадью 5 727,2 га", - говорится в релизе.

В пресс-службе добавили, что в лесах Советского района был повторно введен режим ЧС. В связи с улучшением пожароопасной обстановки режим ЧС отменили 22 июля.

Согласно оперативной сводке, на территории Советского лесничества в настоящий момент действует 10 лесных пожаров на площади свыше 2 тыс. га. Всего с начала пожароопасного сезона там зарегистрировано 83 природных пожаров общей площадью 16 756,4 га.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.