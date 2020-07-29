В Свердловской области отменили многолюдные молитвы в честь Курбан-байрама

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Многолюдные праздничные молитвы и другие мероприятия в честь исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам отменены в Свердловской области в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду департаментом информационной политики региона.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе руководители свердловских духовных управлений мусульман договорились об отмене многолюдных праздничных молитв и иных мероприятий в честь Курбан-байрама - одного из наиболее значимых праздников ислама. Соответствующее соглашение подписали руководители регионального духовного управления мусульман Свердловской области", - сказали в департаменте.

В регионе действуют шесть централизованных религиозных мусульманских организаций, имеющих в своем подчинении 84 местные религиозные организации мусульман.

Мусульманский праздник жертвоприношения (по-арабски - Ид аль-адха) знаменует завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. Обычно в этот день богослужение начинается с проповедей и праздничного намаза с участием множества верующих, а кульминацией становится принесение в жертву животных.

По данным на 28 июля, в Свердловской области зарегистрировано 19 934 случая заражения коронавирусной инфекцией, 15 011 человек выписаны, 243 пациента умерли.