Курганский госуниверситет начнет выпуск специалистов по медоборудованию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Курганский государственный университет (КГУ) впервые открыл набор на магистерскую программу "Организация управление наукоемкими производствами. Направленность "Медицинское оборудование и аппаратура". Подготовку специалистов начнут по просьбе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова Минздрава РФ в Кургане, сообщила пресс-служба вуза в среду.

"Курганский государственный университет намерен выпускать уникальных специалистов для медицинской отрасли. <...> В КГУ в 2020 году впервые объявлен набор на магистерскую программу "Организация управление наукоемкими производствами. Направленность "Медицинское оборудование и аппаратура". <...> Медицинские технологии совершенствуются, появляются новые виды оборудования и аппаратуры для лабораторного и диагностического исследования, и чтобы техника работала стабильно, без сбоев, необходимо тщательно следить за ее состоянием и вовремя предотвращать неисправности. <...> Набор абитуриентов на данную программу открыт по запросу Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Илизарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас медицинские учреждения, как правило, нанимают специалистов сторонних организаций, что несет для них большие затраты и не всегда означает удовлетворительное качество услуги. "Очень часто возникает недопонимание между специалистом чисто технического профиля и медиками. Мы говорим на разных языках, проблема в различии подходов к образованию. Но если будущие медицинские инженеры будут изначально получать наряду с техническими компетенциями знания по биологии, биомеханике, то мы будем лучше понимать друг друга, на этом понимании будет рождаться и новая техника, которая будет помогать в лечении пациентов", - цитирует пресс-служба доктора медицинских наук Андрея Кобызева.

Заместитель директора по научной работе вуза Евгений Овчинников добавил, что университет и медицина в целом заинтересованы также в подготовке молодых специалистов, которые в целях импортозамещения могли бы применять свои знания еще и в области научных исследований, разработок медицинской техники. Кобызев считает, что в данном направлении существует дефицит кадров, и выпускники будут востребованы работодателями.

"Специалисту данного инженерного профиля необходимы как знание устройства типового медицинского диагностического оборудования и аппаратуры, принципов его обслуживания, инструментальных методов исследования структуры, так и понимание функций организма, физических основ самой медицинской диагностики, умение координировать и руководить технологическими процессами. <...> Центр Илизарова намерен к обучению магистрантов привлекать своих специалистов (хирургов - докторов наук по медицине, биомеханике, инжинирингу, биологии), организовывать базы для практик в лабораториях, которые находятся на платформах предприятий, привлекать своих партнеров в медицинской промышленности", - рассказали в вузе.

О центре Илизарова

Центр академика Илизарова имеет мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудятся 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии. На работающей здесь профильной кафедре ежегодно проходят учебные курсы для российских и зарубежных врачей.