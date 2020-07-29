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Пандемия COVID-19

Свердловский губернатор сменил регионального министра здравоохранения

На должность назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов
Главврач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов МАУ "ДГКБ № 9"
Описание
Главврач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов
© МАУ "ДГКБ № 9"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сменил регионального министра здравоохранения, назначив на этот пост главного врача детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрея Карлова. Об этом глава региона сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

"Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов", - написал он.

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23 июля губернатор сообщал, что единую цифровую систему здравоохранения в регионе запустят с 1 августа. Для этого информационно-аналитический центр Екатеринбурга будет встроен в областную информационную систему. Заместитель губернатора региона Павел Креков отметил, что создание системы позволит быстро и своевременно прослеживать каждого больного, независимо от того, в каком городе или какой больнице он находится.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что ведомство выявило ряд грубых нарушений в организации медпомощи пациентам с коронавирусом в регионе. В частности, отмечена недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями области, с региональной информационной системой, это затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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