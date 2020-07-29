Свердловский губернатор сменил регионального министра здравоохранения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сменил регионального министра здравоохранения, назначив на этот пост главного врача детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрея Карлова. Об этом глава региона сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

"Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Как я уже рассказывал, мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займется Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов", - написал он.