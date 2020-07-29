Площадь пожара в уральском заповеднике "Денежкин камень" выросла почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" выросла почти вдвое. Пожарная группировка, которая занимается тушением, составляет 140 человек, сообщил ТАСС в среду глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко.

"Сегодня тушением пожара занимаются 140 человек, площадь пожара составляет 120 га. В городе было задымление, Роспотребнадзор сделал замеры, завтра доложит результаты по превышению, угарный газ в городе чувствуется. У нас есть люди, у которых астма, аллергия, легочные заболевания - для них это страшно", - сказал Матюшенко.

По его словам, 30 июля состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Там будет рассматриваться вопрос [о привлечении дополнительных сил к тушению пожара], кроме того у нас есть телеграмма от замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Надежды Нестеровой, где рекомендуется ввести режим ЧС, что также будет обсуждаться завтра на комиссии", - добавил Матюшенко.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.