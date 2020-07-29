В Свердловской области в январе-июне открыли в 2,6 раз больше инвестсчетов, чем в 2019 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Жители Свердловской области по итогам первого полугодия 2020 года открыли в 2,6 раз больше инвестиционных индивидуальных счетов (ИИС), чем в аналогичном периоде прошлого года, их количество составило более 80 тыс., сообщили в среду ТАСС в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России.

"По итогам июня 2020 г. по Свердловской области - 80 257 ИИС, по итогам июня 2019 г. - 30 572 ИИС. И тогда, и сейчас - четвертое место в России, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

По информации начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, приведенной департаментом информационной политики Свердловской области, за шесть месяцев 2020 года было открыто рекордное количество индивидуальных инвестиционных счетов на Московской бирже - около 2,5 млн, а доля вложений в облигации в рамках ИИС за два года увеличилась более чем в два раза.

"Сейчас в целом очень благоприятное время для выхода на рынок заимствований, причем благоприятное как для эмитентов, так и для инвесторов. Снижение ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России со стороны предложения и высокий спрос со стороны инвесторов стимулируют эмитентов облигаций", - цитируют Марданова в департаменте. Там уточнили, что "дорожная карта" по развитию рынка облигаций на среднесрочную перспективу получила одобрение членов межведомственной рабочей группы по вопросам развития регионального рынка облигаций во взаимодействии с Уральским ГУ ЦБ РФ.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей.