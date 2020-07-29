Число бюджетных мест увеличится почти на 30 в Курганском госуниверситете

ТАСС, 29 июля. Количество бюджетных мест увеличат на 29 в Курганском государственном университете (КГУ) в новом учебном году. Основная часть будет отдана направлениям по изучению транспортно-технологических средств - автомобилей и тракторов - и по организации работы с молодежью, сообщила в среду ТАСС специалист по связям с общественностью КГУ Анна Лебедева.

В прошлом году губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что в КГУ должны больше обучать специалистов по техническим специальностям под "реальные нужды экономики", ведь Курганская область - это индустриально-аграрный регион.

"В КГУ в 2020/2021 учебном году вырастет число бюджетных мест. Вуз в этом году получит дополнительные места на очное обучение, [в частности] по направлениям: организация работы с молодежью (профиль "Проектная деятельность в молодежной среде") - 7 [мест], наземные транспортно-технологические средства (Профиль "Автомобили и тракторы") - 5", - сказала Лебедева.

Кроме того, от одного до трех дополнительных мест добавят по направлениям: математика (профиль "Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей"), физика (профиль "Фундаментальная физика"), география (профиль "Рекреационная география и туризм"), биология (профиль "Общая биология"), экономика (профиль "Финансы и кредит"), государственное и муниципальное управление (профиль "Организация работы органов государственного и муниципального управления"), социология (профиль "Социальная теория и прикладное социологическое знание"), фундаментальная и прикладная химия (профиль "Аналитическая химия").

Об увеличении бюджетных мест в вузах России

В январе Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, а приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Вместе с этим президент призвал российских ученых и инженеров совершить прорыв в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.