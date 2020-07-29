Курганские чиновники будут вести приемы жителей в шатрах из-за пандемии

ТАСС, 29 июля. Сотрудники курганского правительства и депутаты начнут выезжать в районы для приема граждан. Однако вести приемы в связи с пандемией будут в шатрах на свежем воздухе, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Сотрудники правительства Курганской области и депутаты начнут выезжать в районы и города региона, чтобы на местах проводить приемы граждан. Для общения с жителями будут установлены специальные шатры - на открытом воздухе, чтобы соблюдать меры профилактики в период пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Выезды начнутся с 3 августа и пройдут в наиболее крупных муниципальных образованиях каждого района области, первые из них - в Катайский и Далматовский.

"Проект нацелен на снижение бюрократических барьеров в общении граждан с сотрудниками различных ведомств и департаментов. Тем более он актуален сейчас, когда из-за сложной эпидемиологической обстановки жители области, особенно пожилые граждане, часто не имеют возможность получить государственные услуги или посетить органы власти", - подчеркнули в правительстве.

В регионе выявлено 2 199 случаев коронавируса с начала пандемии. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находится 881 человек. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 102 184 исследования.