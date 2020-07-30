Новый туркластер в Свердловской области позволит создать около 2 тыс. рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Новый туристический кластер "Большая Сысерть" в Свердловской области позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. Для инвесторов на территории кластера будет создан особый режим, сообщил в четверг глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС после подписания соглашения o сотрудничестве в сфере создания кластера.

"Создание туристического кластера дает возможность получения определенных преференций, определяемых законами Свердловской области, для потенциальных инвесторов. Основания задача кластера - создать ту необходимую инфраструктуру для комфортной жизни на территории городского округа. Это рабочие места для жителей городского округа, дополнительные налоги, возможности для отдыха, проведения досуга - как для людей, кто живет в Сысерти, <…> а также для "большого Екатеринбурга". <…> 1 500-2 000 [рабочих мест] может быть создано, в том числе это возможность для самозанятых людей", - сказал он.

Нисковских добавил, что проект создания кластера обладает потенциалом к миллиардным инвестициям, и уже существует пул потенциальных резидентов. Администрация округа, по его словам, будет помогать инвесторам в реализации их проектов.

Генеральный директор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич отметил, что подписанное соглашение подразумевает создание концепции, мастер-плана проекта и территориальное планирование кластера, а также проведение маркетинговых исследований. Директор АНО "Агентство развития Сысерти" Ян Кожан подчеркнул, что создание туркластеров имеет высокий потенциал, так как невозможно развивать туризм во всех населенных пунктах региона одновременно, а Сысертский городской округ обладает большим туристическим потенциалом.

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов.

Центром кластера должно стать креативное пространство на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских. Комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. После масштабной реставрации здесь будет создан многофункциональный культурно-образовательный центр. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.

Об опыте региона по созданию туркластера

На территории Свердловской области действует еще один туркластер - "Гора Белая". По информации департамента информационной политики региона, он вошел в число финалистов Всероссийского конкурса на создание туристических кластеров и развитие экотуризма. Из 115 заявок отобраны 34. Финалисты конкурса примут участие в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив и Минприроды РФ по развитию экотуризма. Ее итогом станет определение в ноябре 2020 года десяти победителей - пилотных территорий, которым будут предоставлены средства федерального бюджета на создание инфраструктуры экологического туризма и обустройство особо охраняемых природных территорий.

Туристический кластер "Гора Белая" объединяет 15 населенных пунктов, а также особо охраняемые природные территории - Висимский биосферный заповедник, природный парк "Река Чусовая", ландшафтный заказник "Черноисточинский пруд с Ушковской канавой". На территории действует особый экономический режим для бизнеса.