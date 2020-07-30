Пожарным Югры удалось почти в два раза сократить площадь лесных пожаров

ТАСС, 30 июля. Пожарным удалось сократить площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) почти вдвое за прошедшие сутки, ими ликвидировано 14 очагов на площади 7 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа в четверг.

Накануне, 29 июля, в ХМАО действовало 30 лесных пожаров на площади 11 386,4 га

"За прошедшие сутки <…> ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 7 000 га. По данным Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры на 09:00 (местное время) 30 июля, в лесах автономного округа действует 23 лесных пожара на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств общей площадью 6 596,2 га, половина из них локализованы - шесть лесных пожаров площадью 3 336,2 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Югры уточнили, что силы и средства, задействованные на тушении лесных пожаров в автономном округе, работают в режиме повышенной готовности. Для стабилизации лесопожарной обстановки привлечено 22 единицы специализированной техники, а также 17 единиц авиатехники, в том числе с водосливным устройством. На локализации и ликвидации лесных пожаров работают более 650 человек - сотрудники Базы авиационной наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по автономному округу, арендаторы, а также добровольцы из числа местного населения. В ближайшие дни группировку специалистов по тушению лесных пожаров в западных районах региона дополнительно усилят.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного периода в лесах Югры зарегистрировано 346 природных возгораний. Площадь, пройденная огнем, составила 63 193,97 га.