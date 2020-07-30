На Ямале за сутки вылечили в пять раз больше пациентов с коронавирусом, чем выявили

ТАСС, 30 июля. Свыше 500 инфицированных выздоровели после коронавирусной инфекции за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе. Это в пять раз больше, чем выявленных новых заразившихся, сообщает региональный оперативный штаб в четверг.

"На Ямале зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки - почти в 5 раз больше, чем заболевших. Всего, согласно оперативным данным, на Ямале после лечения от коронавируса выздоровел 7 631 человек. Это 2/3 от всех заболевших", - приводит оперштаб слова директора Департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

Всего, по данным оперштаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 10 904 случая заражения коронавирусом. За все время выздоровел 7 631 человек, 77 умерли.

"Хочу напомнить, несмотря на позитивные тенденции, которые наметились в округе, борьба с пандемией продолжается. Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, поэтому не стоит забывать о мерах безопасности - ношении масок, перчаток и соблюдении дистанции", - добавил Новиков.