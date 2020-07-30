Археологи нашли предметы эпохи энеолита, позволяющие узнать быт древнего народа на Урале

ТАСС, 30 июля. Уральские ученые нашли предметы быта древнего человека эпохи энеолита, которые позволят понять, как было устроено хозяйство у населения, жившего 4,5 тыс. лет до н. э. под Курганом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Археологи нашли на территории Курганской области уникальные предметы эпохи энеолита (4,5 тыс. лет до н. э.). Это фрагменты керамических сосудов, керамические грузила для рыболовных сетей, фрагменты каменных и костяных орудий, кости человека и животных. Находки были сделаны во время раскопок на территории археологического объекта "Слободчики", который расположен недалеко от древнего святилища Савин", - говорится в сообщении.

По словам руководителя археологической группы Игоря Новикова, предметы свидетельствуют о месте сезонной стоянки древнего человека на этой территории, по предварительным выводам. "Причем летней стоянки, так как много следов копытных животных. Вероятно, тут древние люди останавливались с целью охоты и рыбалки. Нам предстоит большая работа, которая даст ответы на вопрос, для чего использовались орудия, фрагменты которых мы нашли, и когда мы это выясним, то сможем понять, каков был быт и как было устроено хозяйство у населения того периода", - цитирует его пресс-служба.

Находки переданы в лаборатрию Курганского государственного университета. С помощью компьютерного моделирования по ним восстановят первоначальный вид этих объектов.

По мнению ученых, в целом результаты раскопок на территории "Слободчиков" оказались "весьма неожиданными", объект может оказаться святилищем, как и известный Савин-1. "Кроме фрагментов утвари и орудий, мы обнаружили рвы и столбовые ямки, очень похожие на те, что были найдены на объекте Савин. Это может означать, что рядом, на расстоянии одного километра друг от друга, находились синхронные святилища. Однако пока это только теория, будет произведена электромагнитная съемка, мы узнаем границы объекта и тогда сможем сказать более подробно, что это было за место и было ли там святилище", - сказал Новиков.

В раскопках принимали участие сотрудники Курганского государственного университета, а также ученые из Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска.

Савин-1

Территорию святилища-обсерватории Савин-1 иногда называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским. Пробная реконструкция объекта была проведена археологами Москвы и Кургана в 1997 году, возле обсерватории были зафиксированы еще два круговых святилища этого времени. Обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.

Реконструкцию Савин-1 планируют завершить в ноябре 2020 года, для этого на проведение работ из Фонда президентских грантов было выделено 3,8 млн рублей. Реконструкцию проведет Курганский государственный университет (КГУ) совместно с Зауральским обществом друзей истории, археологии и культуры, помимо издания книги, планировалась разработка сайта, 3D-реконструкции и компьютерной игры. Реконструированную обсерваторию планируют превратить в музей-заповедник, он будет вписан в крупный туристический маршрут по Белозерскому и Варгашинскому районам.