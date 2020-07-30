Свердловская область получит дотацию в почти 5 млрд рублей из федерального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Свердловская область получит дополнительно почти 5 млрд руб. из федерального бюджета на компенсацию снижения доходов регионального бюджета, сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

"Правительство России распределило Свердловской области дотации в размере 4,8 миллиарда рублей, компенсирующие снижение доходов регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Ранее регион уже получил в качестве такой поддержки 5,1 млрд руб.

"В условиях ухудшения макроэкономических параметров остро стоит вопрос сбалансированности бюджета. Сегодня доходы региональной казны по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились более чем на 14 миллиардов рублей. Дополнительные федеральные средства оказывают существенную поддержку в стабилизации финансового состояния Свердловской области, позволяют нам выполнять расходные обязательства бюджета", - цитируют в сообщении заместителя губернатора - министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко.

Ранее председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина сообщала, что объем недополученных доходов бюджета Свердловской области в 2020 году может составить 65-70 млрд рублей, если экономическая ситуация не изменится.

В соответствии с принятыми 21 апреля поправками к закону об областном бюджете, доходы бюджета в 2020 году составят 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год составят 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022-м - 294,9 млрд рублей.