ТАСС, 30 июля. Авиакомпания Utair возобновляет полеты из Сургута в Ханты-Мансийск, приостановленные на время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.

"Во время карантина мы были вынуждены сократить число рейсов, но теперь, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, авиакомпания возобновляет полеты по социально значимым направлениям в своем родном регионе. Благодаря этому рейсу наши пассажиры сэкономят время в пути и смогут добраться из Сургута в Ханты-Мансийск всего за 40 минут", - приводит пресс-служба слова вице-президента по управлению сетью и парком "Ютэйр - Пассажирские авиалинии" Дмитрия Белоконя.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания будет выполнять полеты по средам и воскресеньям.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.