В Челябинске произошел пожар в недостроенном 16-этажном здании

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Строящееся 16-этажное здание загорелось в центральной части города Челябинска в четверг днем, огонь локализован на площади 30 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Поступило сообщении о пожаре в строящемся 16-этажном железобетонном здании по адресу: улица Свободы, 4. По прибытии установлено, что происходило горение утеплителя на третьем этаже", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что возгорание локализовано на площади 30 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Работы по тушению пожара продолжаются.