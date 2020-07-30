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В Челябинске произошел пожар в недостроенном 16-этажном здании

Пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Строящееся 16-этажное здание загорелось в центральной части города Челябинска в четверг днем, огонь локализован на площади 30 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Поступило сообщении о пожаре в строящемся 16-этажном железобетонном здании по адресу: улица Свободы, 4. По прибытии установлено, что происходило горение утеплителя на третьем этаже", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что возгорание локализовано на площади 30 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Работы по тушению пожара продолжаются.

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РоссияЧелябинская область
Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили
Его площадь составила 60 кв. м
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