Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Возгорание в строящемся 16-этажном здании в центральной части Челябинска, возникшее в четверг днем, потушили на площади 60 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Сообщение поступило в 14:08 (12:08 мск). Локализация объявлена в 14:30 (12:30 мск), ликвидация открытого горения - в 14:36 (12:36 мск). Полная ликвидация объявлена в 14:46 (12:46 мск) на площади 60 кв. метров", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что погибших и пострадавших нет. Во время пожара по маршевым лестницам в сопровождении пожарных были эвакуированы четыре человека.

Предварительно установлено, что горели утеплитель и пластиковые трубы. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.