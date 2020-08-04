Энергоблок № 4 Белоярской АЭС возобновил работу после ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской атомной станции, которая находится в Свердловской области, включен в сеть после планово-профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба станции во вторник.

1 июля энергоблок был отключен от сети на время планового ремонта.

"Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС включен в сеть и возобновил производство электроэнергии по завершении очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что из наиболее крупных мероприятий, выполненных в ходе планово-предупредительного ремонта энергоблока - замена выемной части одного из главных циркуляционных насосов и капитальный ремонт одного из цилиндров низкого давления турбины. "Благодаря качественной подготовке и четкому планированию организации работ все они были выполнены в минимальные сроки", - приводит пресс-служба слова заместителя главного инженера по эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС Ильи Филина.

В пресс-службе добавили, что с 4 августа 2020 года энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС также будет отключен от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.

Белоярская АЭС начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.