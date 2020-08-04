Жителям Свердловской области выдали льготные ипотечные кредиты на более чем 5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. С момента утверждения программы льготной ипотеки в Свердловской области выдано более 2 тыс. кредитов на сумму 5 млрд руб., сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России во вторник.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

"С момента ее (льготной ипотеки - прим. ТАСС) старта к началу июля 2020 года в регионе было выдано 2 357 кредитов на сумму более 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В целом в первом полугодии 2020 года в Свердловской области было оформлено 21,6 тыс. ипотечных кредитов на 46,5 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12% по количеству и 21% по объему. Задолженность по ипотечным кредитам на 1 июля 2020 года составила 255,4 млрд рублей, доля просроченной задолженности - менее 1%.

В июне в Свердловской области, как и в целом по России, на ипотечном рынке произошло восстановление темпа роста, замедлившегося в период пандемии. С одной стороны, увеличение выдачи ипотеки вызвано снижением процентных ставок. Так, на 1 июля 2020 года в Свердловской области средневзвешенная ставка составила 7,7%, обновив исторический минимум. С другой стороны, причиной роста стала государственная программа льготной ипотеки.