В здании Уро РАН в Екатеринбурге произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в административном здании Уральского отделения Российской академии наук (УроРАН) в Екатеринбурге. Были эвакуированы 59 человек, открытое горение ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 13:11 (11:11 мск) поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на улице Софьи Ковалевской, 16. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одном из помещений цокольного этажа трехэтажного административного здания Уральского отделения РАН. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре удалось своевременно до прибытия пожарных организовать эвакуацию людей из здания. Всего были эвакуированы 59 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что площадь пожара составила 20 кв. метров, в 13:32 (11:32 мск) огонь был локализован, в 13:38 (11:38 мск) ликвидировано открытое горение. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

На место выезжали 17 единиц пожарно-спасательной техники и 54 человека.