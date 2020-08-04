Уровень подростковой преступности в Свердловской области снизился в два раза за пять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа, /ТАСС/. Число случаев подростковой преступности снизилось практически в два раза с 2015 года. На данный момент в регионе самый низкий уровень преступности за последние десять лет, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель начальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Лилия Будкевич.

"Ситуация с подростковой преступностью в Свердловской области изменяется в лучшую сторону. За последние 10 лет мы наблюдаем самый низкий уровень подростковой преступности. <…> Если сравнивать с 2015 годом, то подростковая преступность сократилась практически в два раза", - сказала Будкевич.

Она отметила, что касательно первого полугодия 2020 года, то положительная тенденция к снижению сохраняется. Всего было совершено 788 преступлений, что на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном, по словам Будкевич, подростки совершают преступления небольшой и средней степени тяжести, чаще всего это кражи, грабежи, угон автотранспорта.