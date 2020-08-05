УрФУ готов помочь вузам улучшить квалификацию преподавателей, готовящих IT-кадры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный университет готов поддержать вузы региона в наращивании цифровых компетенций преподавателей, которые работают на IT-направлениях подготовки, сообщил ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"Университетам важно сохранить качество образования, нарастить цифровые компетенции преподавателей, обрести надежных индустриальных партнеров в IT-секторе. В этом вузам региона готов оказать поддержку Уральский федеральный университет - центр трансфера компетенций цифровой экономики УрФУ организует программы повышения квалификации, семинары и стажировки для преподавателей в областях математики, информатики и других технологий цифровой экономики", - сказал Кокшаров.

Он отметил, что сейчас наблюдается большой рост числа бюджетных мест на направлениях IT-профиля. Связано это с тем, что новая методика распределения бюджетных мест, предложенная министерством, учитывает большую востребованность специалистов, способных решать задачи цифровой экономики.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что с этого года при распределении бюджетных мест применяется новая методика. Министерство рассчитывает общие объемы бюджетных мест с учетом потребности регионов в тех или иных кадрах. Затем центры ответственности, среди которых отраслевые министерства, госкорпорации, ассоциации вузов и общественные объединения вносят предложения.

По словам ректора, особенно важно, что распределение дополнительных контрольных цифр приема на 2020 год ориентировано на региональные вузы и учитывает специфику субъектов. Так, УрФУ получил 19 дополнительных бюджетных мест на направление "Социология и социальная работа". В вузе отмечают, что сегодня такие специалисты особенно востребованы крупным бизнесом, представительствами российских и международных компаний в Уральском регионе.

"Для таких корпораций социологи проводят исследования климата компании, выстраивают маркетинговые стратегии, совершенствуют коммуникацию и бизнес-процессы", - пояснила ТАСС директор департамента политологии и социологии Уральского федерального университета Анна Гурарий. УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, там обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".