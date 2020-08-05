Уральский медицинский университет получил 30 дополнительных бюджетных мест

ТАСС, 5 августа. Уральский медицинский госуниверситет получил дополнительно 30 бюджетных мест на набор на 2020 году. Количество бюджетных мест в ординатуре увеличено на направления подготовки дефицитных специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.

"В ординатуре количество мест увеличено по наиболее дефицитным специальностям. Конечно, мы этому рады - значит, у абитуриентов появилась дополнительная возможность учиться на бюджете и через шесть лет пополнить ряды врачей", - приводят в пресс-службе слова ректора УГМУ Ольги Ковтун.

Большая часть из дополнительных мест - по профилям "Онкология" и "Кардиология". В 2019 году вуз предлагал абитуриентам 566 бюджетных мест в специалитете, в 2020 с учетом дополнительных эта цифра достигла 654.

Одной из целей национального проекта "Здравоохранение" является доступность медицинской помощи для россиян и улучшение ее качества, снижение смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.