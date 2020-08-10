Ямал перешел на второй этап снятия ограничений по коронавирусу

ТАСС, 10 августа. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) перешел на второй этап снятия ограничений, веденных в регионе в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

"Ямал вышел на второй этап снятия ограничений. С сегодняшнего дня начинают свою работу детские сады, учреждения дополнительного образования. Их деятельность будет организована с учетом эпидемиологической ситуации, с рядом ограничений", - приводит оперштаб слова Бучковой.

Она уточнила, что во всех 13 муниципальных образованиях округа количество выздоровевших превышало число заболевших. "На минувшей неделе отмечалась устойчивая тенденция снижения вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции в регионе, по данным ямальского управления Роспотребнадзора общее число новых случаев по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 19%", - добавила она.

По данным регионального оперативного штаба, в ЯНАО зафиксировано 11 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 10 754 человека, 79 умерли.