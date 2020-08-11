Югра создаст 17 новых IT-стойбищ для доступа коренных народов к госуслугам в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) создадут в регионе в 2020 году 17 новых IT-стойбищ для доступа коренных малочисленных народов Севера к государственным и муниципальным услугам и выхода в интернет. Общее их количество к 2021 году должно достигнуть 26, сообщили ТАСС во вторник в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где доступ к средствам связи затруднен. Там установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. В результате у местных жителей появилась возможность пользоваться госуслугами в электронном виде - теперь им не нужно ездить в райцентр для оформления документов.

"В 2020 году в Югре планируется оборудовать 17 IT-стойбищ на территориях Березовского, Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов. Из них шесть уже запущены. Всего 17 данными точками доступа смогут пользоваться около 1,6 тыс. человек, проживающих на территориях традиционного природопользования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего к 2021 году будет создано в Югре 26 IT-стойбищ, их общий охват вырастет примерно до 2,4 тыс. человек, что составит около 43% населения малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни.

Ранее в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры ТАСС сообщали, что в 2019 году в Югре было создано девять IT-стойбищ. Проект охватил около 1,5 тыс. человек, проживающих на 62 территориях традиционного природопользования Березовского, Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов.

В свою очередь заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщал ТАСС, что проект очень востребован среди представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. По данным Забозлаева, реализация одного IT-стойбища обходится в сумму от 450 тыс. рублей до 462 тыс. рублей.