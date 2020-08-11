Ремонт федеральных трасс в Свердловской и Тюменской областях завершили раньше срока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. "Уралуправтодор" с опережением сроков на месяц завершил ремонт на объектах федеральной дорожной сети в Свердловской и Тюменской областях, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"На объектах федеральной дорожной сети "Уралуправтодора" с опережением сроков завершены работы по устройству тонких слоев покрытия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Свердловской области закончен ремонт на автодорогах Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган и Р-351 Екатеринбург - Тюмень. Общая протяженность отремонтированных участков составила почти 48 км.

В Тюменской области завершился ремонт на восьми участках федеральных трасс Р-402, Р-404 и Р-254 общей протяженностью почти 87 км.