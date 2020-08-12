В Челябинске наладили импортозамещающее производство деталей для заводов СПГ

ЧЕЛЯБИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Челябинское предприятие "Трубодеталь" наладило выпуск соединительных деталей трубопроводов для заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), по стандартам ASME/ANSI. Это позволяет большинству потребителей отказаться от зарубежных поставок, сообщили ТАСС в среду в Минпроме Челябинской области.

"Сейчас для заводов по производству сжиженного природного газа, газохимических и газоперерабатывающих комплексов, где применяются иностранные проектные решения и лицензионные технологические процессы, ключевыми поставщиками соединительных деталей трубопроводов по стандартам ASME/ANSI выступают иностранные компании и их представители. Челябинский завод "Трубодеталь" освоил выпуск отводов диаметром 21,3-457 мм по международному стандарту ASME B16.9. Это позволяет заказчикам получить отечественную продукцию", - сказал собеседник агентства.

В областном Минпроме уточнили, что для изготовления новой продукции используют технологию горячей протяжки трубных заготовок мерной длины по рогообразному сердечнику и методом объемной штамповки.

Завод "Трубодеталь" входит в состав Объединенной металлургической компании, одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей трубопроводов из низколегированной и высоколегированной стали диаметром 57-1420 мм и высокотехнологичного оборудования для обустройства объектов добычи и переработки нефти и газа. Завод выступает поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, магистральных сетей, атомных и тепловых электростанций.