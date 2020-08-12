В деле курганского экс-замгубернатора Пугина выявили четыре новых коррупционных эпизода

ТАСС, 12 августа. Четыре новых уголовных дела возбуждены в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом на 195 млн рублей. В ходе расследования выяснились факты получения взяток на сумму около 700 тыс. рублей от компании "Мультипласт", сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области выявлены новые эпизоды противоправной коррупционной деятельности бывшего высокопоставленного чиновника. В частности, по версии следствия, Пугин в 2015-2018 годах неоднократно получал взятки в сумме от 50 000 до 500 000 рублей от коммерческого директора ООО "Мультипласт" Михаила Третьякова за оказание общего покровительства при выполнении обществом муниципальных контрактов в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Общая сумма установленного незаконного вознаграждения составила около 700 000 рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в отношении Пугина и взяткодателя в зависимости от суммы взятки возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290 ("Получение взятки") и ст. 291 ("Дача взятки") УК РФ. На имущество Пугина и его родственников наложен арест.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин в сговоре с заместителем главы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт", при этом объекты в селах Мальцево и Верхозино не достроены до сих пор. Причиненный ущерб превысил 195 млн рублей, полагают следователи. Рознин, директор "Мультипласта" Иван Шумский и другие предполагаемые соучастники преступления были задержаны.

Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году он стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году.