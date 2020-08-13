Свердловский облсуд отправил на новое рассмотрение ходатайство о прекращении дела Литреева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об отклонении ходатайства о прекращении дела основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где ведется онлайн-трансляция заседания.

21 мая Ленинский районный суд отклонил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела, вернул ходатайство следователю и оставил в силе Литрееву подписку о невыезде.

"Постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 21 мая в отношении Литреева отменить, направить уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда", - сказала судья.

По данным адвоката, Литреева задержали в конце февраля у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его на два месяца, в марте он был отпущен под домашний арест, в апреле мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, вину признал полностью.

Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.