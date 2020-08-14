Субсидию на оплату взноса по ипотеке в Курганской области увеличат более чем в 1,5 раза

ТАСС, 14 августа. Размер региональной субсидии на возмещение первого взноса по ипотеке на строительство своего дома увеличится с 300 до 500 тыс. рублей в Курганской области. Теперь субсидию смогут получить люди до 60 лет и при наличии временной прописки, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

Субсидирование первого взноса по ипотеке в Курганской области - это часть проекта "Курганская область зовет!", который решает вопросы с жильем и работой в регионе. Он реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

"С 300 до 500 тысяч рублей планируется увеличить максимальную сумму субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов. <...> Пакет изменений в программу "Развитие ипотечного жилищного кредитования и индивидуального жилищного строительства в Курганской области" уже подготовлен по поручению губернатора Вадима Шумкова. Документ проходит согласование", - говорится в сообщении с уточнением, что изменения должны вступить в силу в сентябре 2020 года.

Теперь субсидию смогут получить жители области как с постоянной регистрацией, так и с временной пропиской. Также продлен возраст, до которого граждане могут получить субсидию - до 60 лет, сейчас установлено ограничение до 50 лет. Будет снято территориальное ограничение - строительство дома с поддержкой возможно в любом населенном пункте Курганской области, хотя раньше запрет действовал в Кургане, Шадринске, Кетово и Лесниках. "Субсидия на индивидуальное жилищное строительство будет предоставляться гражданам при наличии у них собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% стоимости строительства (покупки) индивидуального жилого дома (сейчас - не менее 50%) и не только на земельном участке с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства", но и участках для ведения личного подсобного хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Региональное субсидирование в Курганской области востребовано, отметили в пресс-службе. За все время действия этой меры поддержки выдано 270 субсидий, 120 - в этом году.