Работы участников фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге объединят в турмаршрут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства Stenograffia начался в Екатеринбурге, на улицах Екатеринбурга в это время создадут маршрут, объединяющий стрит-арт работы его участников, это первый подобный опыт в России, сообщила на пресс-конференции координатор фестиваля Ирина Завьялова в понедельник.

"Мы в городе создадим линию, которая объединит 29 стрит-арт объектов фестиваля Stenograffia разных лет. Сама линия по протяженности - около 9 километров. Вы сможете встать на эту линию и за примерно два часа пройти все объекты, прочитать их истории. Помимо того, что линия [физически] будет находиться в городе, вы можете посмотреть эту линию в онлайне в Яндекс.Картах", - сказала она.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков добавил, что Екатеринбург станет первым городом с линией-маршрутом по объектам уличного искусства. "Интересно, сколько в итоге людей воспользуются этим маршрутом, уверен их будет немало, потому что часто поступает запрос от приезжих к нам [в Екатеринбург] людей: "покажите нам стрит-арт", - сказал он.

Представитель Яндекс.Карт Дмитрий Горчаков сообщил, что в онлайн часть фестиваля, помимо мастер-классов и прямых эфиров с создания работ на улицах Екатеринбурга, войдет рисование художников на панорамах городов в интернете. "Таким образом, мы поможем пройти фестивалю по всей стране.

Организаторы анонсировали участие 14 художников, в том числе Яна Посадского (Воронеж), Кирилла Ведерникова (Вязники), Натальи Денисовой (Москва), команды SPEKTR, Hot singles in your area, Андрея Люблинского и других. "Жанров будет очень много - мы выводим живопись на улицы, мы продолжаем развивать направление дизайнеров-иллюстраторов в уличном пространстве, интервенции очень разные, инсталляции", - рассказала продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец.

В фестивале также дистанционно примет участие художник OX из Парижа. "Он <...> придумывал идеи для разных пространств [Екатеринбурга]. С помощью волонтеров мы реализуем его задумку для нашего города", - добавила Ирина Завьялова.

О фестивале Stenograffia в 2020 году

В июне организаторы фестиваля заявили о возможном закрытии Stenograffia, так как фестиваль остался без финансирования администрации города - организаторы проиграли конкурс на проведение в областном центре мероприятия такого формата московской компании "Коннект". После этого фестиваль получил множество предложений о партнерстве, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о решении финансово поддержать фестиваль.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".