Убийца двух девушек в Екатеринбурге отказался от суда присяжных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Мужчина, который обвиняется в убийстве двух девушек на окраине Екатеринбурга в августе 2018 года, отказался от суда присяжных. Дело будет рассмотрено судьей единолично, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.
"В ходе предварительных слушаний подсудимый Александров отказался от суда присяжных. Дело будет рассматриваться судьей Андреем Минеевым единолично. Процесс будет открытым. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 31 августа, начало процесса - в 11:00 (местное время)", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что судом Александрову на шесть месяцев была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Двух девушек - одну уже умершую, вторую еще живую - обнаружили утром 26 августа 2018 года. Вторая девушка впоследствии умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство"). Над раскрытием преступления работали следователи регионального следственного управления СК РФ и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. В октябре 2019 года матери погибших пришли на личный прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на волокиту. Глава ведомства тогда поручил в кратчайшие сроки разобраться в ситуации.
Обвиняемый был задержан в начале декабря прошлого года. Мужчине 34 года, он работает инженером-конструктором на Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина. В ходе обыска в его квартире изъяты многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления. Обвиняемый дал признательные показания после проверки на полиграфе.
По предварительным данным, к преступлению мужчина начал готовиться примерно за месяц до преступления - снимал территорию при помощи квадрокоптера, испытывал оружие.