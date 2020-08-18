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Пандемия COVID-19

В Тюмени изолировали домашнюю кошку с подтвержденным коронавирусом

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора уточнили, что коронавирусную инфекцию у животного выявили во время научно-исследовательской работы

ТАСС, 18 августа. Домашнюю кошку с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция изолировали на 14 дней в Тюменской области. Об этом во вторник сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому (ЯНАО) и Ханты-Мансийскому автономным округам (ХМАО).

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"Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО было направлено уведомление владельцу животного с рекомендациями об изолированном содержании кошки по месту ее постоянного проживания; исключении ее контакта с другими животными семейства кошачьих и установлении постоянного наблюдения за состоянием здоровья питомца в течение 14 дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние кошки удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно.

В управлении сообщили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодняшний день нет ни одного случая заражения человека от кошки, при этом инфицированный человек может заразить кошку.

В пресс-службе пояснили, что коронавирус у животного выявили в рамках научно-исследовательской работы, проводимой с целью оценки значения распространения коронавирусной инфекции для здоровья и благополучия животных, ветеринарного здравоохранения и охраны дикой природы. Результаты лабораторных исследований, полученных 10 августа 2020 года, показали наличие в одной из проб генетического материала коронавируса.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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