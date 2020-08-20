Открытие Музея Юрия Левитана в Екатеринбурге перенесли на ноябрь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Открытие Музея диктора Юрия Левитана в Екатеринбурге перенесено на начало ноября. Об этом сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина.

Ранее открыть музей планировалось ко дню рождения Юрия Левитана 2 октября.

"Мы планируем открыть музей к дате Дня народного единства - к началу ноября", - сказала она.

Музей "Свердловск: говорит Москва" будет открыт в подвалах доходного дома купца Первушина (улица Радищева, 2). На создание музея направлены средства из бюджета Свердловской области. Музей Левитана станет вторым музеем, открытым в Год памяти и славы в Свердловской области наряду с культурно-просветительском центром "Эрмитаж-Урал", открытие которого запланировано на 4 ноября.

Юрий Левитан - диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР. Во время Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Свердловск (Екатеринбург), где несколько лет озвучивал сводки Советского информбюро из подвального помещения дома Первушина, где была размещена студия.