На Урале выздоровели около половины жителей, заразившихся коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Количество жителей Уральского федерального округа (УФО), заразившихся коронавирусной инфекцией за месяц уменьшилось в два раза и составило 11 тысяч человек. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов на заседании Совета по социальной политике.

"Есть положительная динамика и по выздоровлению. На сегодняшний день в округе 11,5 тысяч больных, месяц назад было более 22 тысяч", - сообщил он.

Цуканов добавил, что в округе регистрируется сокращение ежедневного количества новых случаев заражения. По его словам, на 20 августа подтверждено 444 новых случаев, месяц назад - 920 случаев. "На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Уральском федеральном округе улучшается, но, по-прежнему, остается непростой", - отметил он.

По информации полпреда, по количеству заражений на 1 000 населения УФО находится на втором месте в стране, по количеству летальных случаев на 100 тыс. населения - на пятом месте.