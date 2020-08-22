Два рекорда поставили художники на фестивале уличного искусства в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Два рекорда поставили художники на фестивале уличного искусства "Культурный код", который завершился в Челябинске. В одном случае художник вырезал трафарет размером с 20-этажное здание, во втором - большое граффити было нарисовано без помощи проекторов, сообщил в субботу ТАСС президент фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

"На фестивале было поставлено два рекорда. Художник из Санкт-Петербурга под псевдонимом FI2K вырезал вручную трафарет в 20-этажное здание. На данный момент это самый большой мурал (большое граффити), который сделан в технике трафарета. Второй рекорд - Виктория Вейсбрут из Калуги самостоятельно, без применения проекционного оборудования перенесла изображения на 20 этажей и выполнила работу за две недели", - сказал он.

В пресс-службе фестиваля уточнили, что всего в рамках мероприятия художниками из восьми регионов было создано 11 муралов на жилых домах одной улицы в Челябинске. Во время фестиваля были организованы прямые эфиры, посвященные вопросам современного искусства, вышел фильм о российском граффити. В будущем у каждого мурала появится информационный стенд с фотографией и описанием работы художника, а также карта туристического маршрута по району. На фасадах появились символичные для региона изображения - верблюд времен Великого Шелкового пути, который когда-то проходил через Челябинск, и портрет физика, академика и основателя Института атомной энергии Игоря Курчатова.