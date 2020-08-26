Земля захваченного Среднеуральского монастыря принадлежит епархии

В одном из видеообращений Романов назвал монастырь "народным" и заявил, что земля, на которой построен монастырь, находится в аренде, а обитель не является собственностью епархии и оформлена на частных лиц.

"На самом деле земля принадлежит Екатеринбургской епархии. Он (Сергий) записал ролик, где говорит, что земля не епархиальная и ни копейки туда не вложено. Я не знаю почему он это говорит, может, заблуждается, может, кто-то ему так сказал, и он верит, но это абсолютная ложь - земля епархиальная, никаких частных участков там нет", - сказал собеседник агентства.

Также игумен опроверг информацию о том, что Романов прописан в монастыре. "Насколько мне известно, он там не прописан, соответственно никаких юридических сложностей, чтобы покинуть монастырь, нет", - добавил Вениамин.

В епархии ТАСС уточнили, что лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, выделены и предоставлены в безвозмездное пользование, а также поставлены на кадастровый учет.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".