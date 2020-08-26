Информация о достопримечательностях Югры появятся в приложении Russpass осенью 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Информация о популярных местах и достопримечательностях Ханты-Мансийского автономного округа появится осенью 2020 года на цифровой туристической платформе Russpass, разработанной правительством Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС главный специалист центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Александр Вторушин.

"В Russpass осенью 2020 года должны появиться сведения о более чем десяти известных и популярных у туристов объектов Югры. Среди них - Археопарк, стела "Первооткрывателям земли Сибирской" и Музей нефти и газа, располагающиеся в Ханты-Мансийске, вантовый мост возле Сургута и Историко-культурный центр "Старый Сургут", один из крупнейших в России океанариум в городе Когалым, а также музей Природы и Человека имени А. П. Ядрошникова в деревне Русскинская Сургутского района", - сказал он.

Власти рассчитывают, что это позволит привлечь новых туристов в Югру.

В 2019 году в гостиницах Югры останавливались 618 тыс. туристов. По данным региональных властей, в 2020 году из-за пандемии коронавируса их число может сократиться в 2,5 раза примерно до 247 тыс. человек. Восстановление показателей до уровня 2019 года Югра ожидает в 2021-2023 годах. Для этого, в частности, в автономном округе планируется создать сбалансированные по цене, качеству и безопасности предложения, которые позволят путешествовать по региону круглый год. Приоритетными видами туризма в Югре определены деловой, событийный, охотничий и рыболовный, детский и молодежный, этнографический.

Платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. На данный момент Russpass поддерживает русский и английский языки, но в будущем онлайн-сервис будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.