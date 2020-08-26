На Урале пресекли ввоз из Казахстана партии контрафактных телефонов на 10 млн рублей

ТАСС, 26 августа. Таможенники совместно с пограничным управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям задержали партию контрафактных телефонов на 10 млн рублей на границе с Казахстаном. Груз направлялся в Екатеринбург, говорится на официальном сайте Уральского таможенного управления в среду.

"Попытку незаконного ввоза контрафактных смартфонов и чехлов пресекли на границе с Казахстаном сотрудники мобильной группы Тюменской таможни совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В грузовом автомобиле транспортно-логистической компании, следовавшем из Петропавловска (Казахстан) в Екатеринбург, таможенники обнаружили 258 смартфонов марок Samsung и Huawei, а также 480 чехлов для iPhone, страна происхождения товаров - Китай. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составляет более 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)". "Статья предусматривает лишение свободы сроком до двух лет со штрафом до 80 тыс. рублей", - пояснили в управлении.