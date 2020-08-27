На форуме "Армия-2020" на Урале впервые создали кластер военной техники СССР и союзников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Кластер исторической военной техники СССР времен Великой Отечественной войны и союзников впервые развернули на военно-техническом форуме "Армия-2020" в Екатеринбурге. Об этом сообщил в четверг на церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"В этот знаменательный для России год памяти и славы мы впервые развернули кластер исторической советской и союзнической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили ТАСС, что кластер состоит из 15 единиц военной техники, среди них танк Т-34, легкий американский танк М3 "Стюарт", средний пехотный танк "Матильда" армии Великобритании, а также артиллерийские установки, бронеавтомобили, внедорожники и реактивные системы залпового огня.

Лапин добавил, что в текущем году экспозиция из образцов современного вооружения и военной техники была увеличена на треть. В пресс-службе округа сообщили ТАСС, что на площадке выставлены более 150 единиц техники.

По словам командующего войсками ЦВО, интерес к форуму на Урале проявляют и представители уральской промышленности. В ходе научно-деловой программы промышленники, представители научного сообщества и конструкторы обменяются опытом в модернизации военной техники.

Как отметил в свою очередь полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, проведение форума в Екатеринбурге - это признание "огромных заслуг уральских регионов в укреплении обороноспособности страны". "На оборону работают выдающиеся конструкторские школы по ключевым направлениям. Задачи по защите рубежей страны в национальных интересах России войска ЦВО в стратегическом направлении выполняют успешно. Форум поможет в обмене опытом, повышении боеготовности и освоении новой военной техники", - отметил он.

В Екатеринбурге мероприятия форума проходят на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. На его площадке организована детская игровая зона, а также благотворительная акция, в рамках которой современную технику показали более 30 детям с ограниченными возможностями. В конце работы форума состоится традиционная "Гонка Героев", в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.