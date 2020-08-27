На шахте "Южная-2" в Свердловской области устранили задымление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Задымление на шахте "Южная-2" в Кушве Свердловской области, из-за которого был отменен спуск 175 рабочих, устранено. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее начальник по ГО и ЧС Кушвинского городского округа Алексей Егозов сообщил ТАСС, что причиной задымления стало горение кабелей.

"По состоянию на 10:30 (08:30 мск) задымление устранено, загазованность отсутствует. Предварительной причиной задымления стало короткое замыкание силового кабеля", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что прокуратура Кушвы в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения на предприятии требований законодательства об охране труда и трудовых прав работников.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, задымление произошло на отметке минус 480 метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В городском ЕДДС ТАСС уточнили, что эвакуация не проводилась, до спуска в шахту не были допущены 175 человек.

Шахта "Южная-2" входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат - старейшее горно-обогатительное предприятие Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.